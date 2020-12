Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : l'usine d'éthanol devrait être achevée fin 2021 Cercle Finance • 02/12/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - Clariant a déclaré mercredi que la construction de sa nouvelle usine de production d'éthanol en Roumanie devrait être achevée d'ici la fin de 2021. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la société a annoncé qu'elle progressait 'bien' avec la construction de sa raffinerie 'sunliquid' à Podari, dans le sud-ouest de la Roumanie. L'usine a reçu un financement de plus de 40 millions d'euros de l'Union européenne. Construite sur une superficie de 10 hectares, elle pourra s'appuyer sur l'approvisionnement local en matière première, a déclaré Clariant. Une fois opérationnelle, l'usine traitera quelque 250 000 tonnes de paille pour produire 50 000 tonnes d'éthanol sur une base annuelle, un biocarburant neutre en carbone prêt à être utilisé dans les technologies automobiles actuelles.

Valeurs associées CLARIANT SIX Swiss Exchange -0.77%