Clariant: l'UE autorise une opération de co-acquisition information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 12:47

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Clariant's Quats Business par Clariant International Ltd. et Wilmar International Limited par le biais de leur coentreprise Global Amines Company.



L'activité Quats développe et produit notamment des composés d'ammonium quaternaire (appelés ' quats ').



Clariant produit et commercialise des tensioactifs cationiques.



Wilmar produit et vend des acides gras et des alcools gras. GAC produit et vend des amines, y compris des tensioactifs non ioniques, cationiques et amphotères.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu de la position de marché combinée limitée des entreprises résultant de l'opération envisagée.