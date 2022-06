Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant:l'EBITDA a augmenté à 220 millions de francs suisse information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé un chiffre d'affaires des activités poursuivies de 1,262 milliard de francs suisses au premier trimestre 2022, contre 1,002 milliard de francs suisses au premier trimestre 2021. Cela correspond à une augmentation de 30 % en monnaie locale et de 26 % en francs suisses.



' Toutes les régions géographiques ont contribué de manière significative à l'expansion des ventes au premier trimestre de 2022 ' indique le groupe.



L'EBITDA des activités poursuivies a augmenté à 220 millions de francs suisses avec une marge correspondante de 17,4 %, dépassant légèrement les 17,3 % enregistrés au premier trimestre de l'exercice précédent.



L'EBITDA total du groupe (activités poursuivies et activités abandonnées) s'est élevé à 380 millions de francs suisses au premier trimestre 2022.



Le groupe confirme son ambition 2025 de générer une croissance rentable (4 à 6 %), une marge d'EBITDA du Groupe comprise entre 19 et 21 % et une conversion des flux de trésorerie disponibles d'environ 40 %. Clariant vise à améliorer ses niveaux de marge d'EBITDA du Groupe d'une année sur l'autre grâce à une solide croissance du chiffre d'affaires.





Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks +2.74%