Clariant : Israel Englander réduit sa participation

(CercleFinance.com) - L'investisseur new-yorkais Israel Englander, propriétaire du fonds spéculatif Millennium Management, a vendu des actions de Clariant et réduit sa participation à moins de 3%, selon un dossier déposé vendredi auprès des autorités financières suisses. Israel Englander a déclaré fin décembre qu'il avait porté sa participation dans le fabricant suisse de produits chimiques au-dessus de la barre des 3%, suite à une acquisition d'actions. Le financier américain est apparu pour la première fois en tant qu'actionnaire de Clariant en octobre 2019, lorsqu'il a révélé une participation de près de 3,5%.

