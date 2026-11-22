Clariant et CD&R seraient en pourparlers en vue d'acquérir le groupe chimique Ashland, selon Bloomberg News

Le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité Clariant CLN.S et la société d'investissement privée américaine CD&R sont en pourparlers en vue d'acquérir le fabricant de produits chimiques Ashland ASH.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant la société à environ 3,39 milliards de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Clariant et Ashland ont refusé de commenter cette information. CD&R n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

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