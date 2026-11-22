Le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité Clariant CLN.S et la société d'investissement privée américaine CD&R sont en pourparlers en vue d'acquérir le fabricant de produits chimiques Ashland ASH.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant la société à environ 3,39 milliards de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
Clariant et Ashland ont refusé de commenter cette information. CD&R n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter.
Voici plus de détails:
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Aucune décision définitive n’a encore été prise concernant cette opération, qui valoriserait l’entreprise à un niveau proche de son cours de bourse de vendredi; les discussions pourraient échouer ou un autre repreneur pourrait encore se manifester, précise l’article
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En juillet, Ashland s'était mise en vente après avoir subi la pression d'investisseurs activistes qui estimaient que la société était sous-évaluée
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Des sociétés de capital-investissement, notamment Advent, Apollo Global Management APO.N , Carlyle Group CG.O et Standard Industries STDI.NS , ont également pris contact avec le fabricant américain de produits chimiques
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