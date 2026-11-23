Clariant et CD&R seraient en lice pour racheter Ashland

Le chimiste suisse Clariant et le fonds CD&R négocieraient le rachat du chimiste américain Ashland pour environ 3,39 milliards de dollars, selon Bloomberg. Ashland s'était mise en vente en juillet sous la pression d'investisseurs activistes, et avait aussi attiré l'intérêt d'Advent, Apollo, Carlyle et Standard Industries.

Le chimiste suisse de spécialités Clariant et le fonds de capital-investissement américain Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) seraient en négociations pour le rachat d'Ashland, selon Bloomberg, qui cite des personnes proches du dossier. L'opération valoriserait le chimiste américain à environ 3,39 milliards de dollars.

Aucune décision définitive n'a été prise. Le montant évoqué valoriserait Ashland à un niveau proche de son cours de clôture de vendredi.

Ashland s'est mise en vente en juillet, sous la pression d'investisseurs activistes qui jugeaient le groupe sous-évalué. Des fonds comme Advent, Apollo Global Management, Carlyle Group et Standard Industries s'étaient aussi positionnés sur le dossier.