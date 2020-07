Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : entouré après une cession d'activité finalisée Cercle Finance • 01/07/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Clariant s'adjuge 7% à Zurich, après la finalisation par le chimiste de spécialités, de la cession de son activité masterbatches (mélanges maîtres) au groupe américain de matériaux polymères PolyOne pour 1,6 milliard de dollars. Du fait de cette cession, qui lui permet de se recentrer sur ses activités coeur pour améliorer sa rentabilité et surperformer le marché, il va procéder à une distribution exceptionnelle de trois francs suisses par action à ses actionnaires, le 8 juillet.

Valeurs associées CLARIANT SIX Swiss Exchange +7.63%