Clariant : en recul après son point d'activité trimestriel

(CercleFinance.com) - Clariant recule de près de 4% à Zurich, après la publication par le groupe de chimie d'un chiffre d'affaires d'un milliard de francs suisses au premier trimestre 2021, en baisse de 2% en données publiées mais en augmentation de 2% en monnaie locale. L'EBITDA des activités poursuivies a augmenté de 4% à 164 millions de francs, sous l'influence positive de l'expansion des ventes et des économies de coûts, permettant ainsi une amélioration d'un point de la marge correspondante, à 16,4%. Sur l'ensemble de l'année 2021, Clariant prévoit une croissance modérée des ventes en monnaie locale dans les activités poursuivies et une augmentation de la marge d'EBITDA à un niveau légèrement supérieur à ceux d'avant la pandémie de Covid-19.

Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks -4.06%