Clariant : de nouveaux objectifs à moyen terme dévoilés

(CercleFinance.com) - Clariant a présenté mardi ses nouveaux objectifs à moyen terme, affirmant désormais privilégier sa croissance en Chine tout en visant un certain nombre d'acquisitions 'ciblées'. Dans un communiqué publié avant la tenue de sa journée d'investisseurs, le chimiste suisse explique qu'il veut croître plus vite que son marché d'ici à 2025, avec une croissance moyenne annuelle anticipée entre 4% et 6%. L'entreprise entend également améliorer sa rentabilité, prévoyant une marge opérationnelle (Ebitda) dans un ordre de grandeur allant de 19% à 21% au même horizon. Clariant explique beaucoup miser sur ses mesures d'efficacité opérationnelle, et notamment sur la bonne exécution de son programme de performances, le plus important jamais mis en place par le groupe, qui vise à réaliser 240 millions de francs suisses d'économies. Le groupe évoque aussi une 'normalisation' de ses dépenses d'investissements suite à sa récente phase d'expansion. Autant d'éléments qui peinaient à convaincre le marché mardi, l'action Clariant accusant un repli de l'ordre de 1,3% à la Bourse de Zurich en fin de matinée.

Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks -1.19%