( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'action du groupe suisse de chimie Clariant chute mardi en Bourse après avoir confirmé être en discussions en vue d'un potentiel rachat de l'entreprise américaine Ashland en partenariat avec la société d'investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R).

"A la lumière des spéculations" de marché, le groupe suisse basé à Muttenz, dans la banlieue de Bâle, a confirmé être en discussions tout en précisant qu'il n'y a "aucune certitude" qu'une transaction sera acceptée ou menée à terme", a-t-il indiqué dans un bref communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi.

Dimanche l'agence économique Bloomberg avait affirmé que le groupe suisse et le fond d'investissement étaient en train de négocier un accord entièrement en numéraire valorisant Ashland à un niveau proche du cours de son action de vendredi, citant des sources proches du dossier sans les nommer.

A 09H04 GMT, l'action du groupe suisse perdait 3,61 % à 9,88 francs suisses, alors que le SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, cédait 0,12 %.

Vendredi, l'action Ashland, cotée à la Bourse de New York, se négociait aux environs de 72,40 dollars, ce qui fait ressortir une capitalisation boursière d'environ "3,3 milliards de dollars", a relevé Sibylle Bischofberger, analyste chez Vontobel, dans une note de marché.

Selon elle, une acquisition d'Ashland pourrait s'avérer "stratégiquement attrayante en raison de son exposition aux sciences de la vie et aux produits de soins personnels, ce qui s'aligne sur le portefeuille de Clariant".

"Cependant, ses activités dans les additifs de spécialité et intermédiaires apparaissent moins convaincantes", ajoute-t-elle.

Basé à Wilmington, dans l'Etat du Delaware, Ashland fabrique des additifs et ingrédients chimiques pour les produits de consommation et l'industrie. Le groupe emploie environ 2.800 personnes au niveau mondial et a généré un chiffre d'affaires de 1,8 milliards de dollars en 2025.

Walter Bamert, analyste à la Banque cantonale de Zurich, estime lui aussi que les activités d'Ashland s'intégreraient bien à celles de Clariant. Mais la valorisation apparaît "élevée" et devrait "donc être justifiée par les synergies", prévient-t-il dans un commentaire boursier.

En 2025, Clariant a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs suisses. Le groupe, qui emploie 10.281 personnes dans le monde, fabrique aussi bien des produits de dégivrage pour les avions que des composants pour produits d'hygiène.