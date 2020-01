Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : Citadel réduit sa participation à moins de 3% Cercle Finance • 15/01/2020 à 13:43









(CercleFinance.com) - Citadel, un important hedge fund américain, a réduit sa participation dans le groupe suisse de produits chimiques de spécialité Clariant après avoir vendu des actions de la société, a indiqué mercredi un dossier réglementaire. Le hedge fund - détenu par le milliardaire Kenneth Griffin et qui gère 33 milliards de dollars d'actifs - avait déclaré lors d'une précédente annonce en décembre qu'il détenait une participation de 3,285%.

Valeurs associées CLARIANT SIX Swiss Exchange +0.19%