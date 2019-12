Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : cession de Masterbatches à PolyOne Cercle Finance • 19/12/2019 à 09:31









(CercleFinance.com) - Clariant annonce un accord pour la cession de son activité Masterbatches à PolyOne, dans une transaction valorisant cette activité à 1,56 milliard de dollars, montant payable à la finalisation de l'opération qui est attendue pour le troisième trimestre 2020. 'Cette annonce marque une étape significative dans notre recentrage sur les activités ayant une croissance supérieure au marché, une rentabilité plus élevée et une génération de trésorerie plus forte', commente Hariolf Kottmann, le président exécutif. En conséquence, le conseil d'administration de Clariant va proposer une distribution exceptionnelle de trois francs suisses par action à ses actionnaires, représentant un montant global d'environ un milliard de francs, payable après la finalisation de la cession.

Valeurs associées CLARIANT SIX Swiss Exchange +2.49%