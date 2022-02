Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant: cède ses parts dans Scientific Design Company information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé mercredi avoir cédé au chimiste saoudien SABIC sa part de 50% au sein de leur coentreprise américaine Scientific Design Company.



Le groupe suisse explique que SABIC a décidé d'exercer l'option d'achat dont il disposait depuis 2015 afin d'acquérir cette participation, qui avait été initiée par Sud-Chemie en 2003 avant d'être reprise par Clariant en 2011.



Au 31 décembre 2020, Clariant estimait la valeur comptable de ses parts dans Scientific Design Company à quelque 108 millions de francs suisses (environ 104 millions d'euros).



Basé dans le New Jersey, Scientific Design Company est un producteur d'éthylène et de catalyseurs pour la production d'oxyde d'éthylène par oxydation.





Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks +1.51%