Clariant: bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Clariant gagne près de 2% à Zurich, soutenu par Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 18,20 à 23 francs suisses, dans le sillage de prévisions pour le groupe de chimie remontées de 4% par an en moyenne.



Dans le résumé de sa note, le broker indique avoir intégré dans son modèle l'opportunité constituée par sa technologie Sunliquid qui selon lui, en cas de succès, représente un support de valeur d'environ deux francs suisses par action.





