Clariant: 1er trimestre sans surprise, prévisions maintenues

(CercleFinance.com) - Le groupe chimique suisse Clariant a confirmé vendredi ses prévisions de résultats pour 2023 après un premier trimestre ressorti globalement en ligne avec les attentes du marché.



Clariant a fait état ce matin d'un bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) en repli de 24% à 167 millions de francs suisses, un recul qu'il explique par une provision de 13 millions sur son projet de bioéthanol en Roumanie et par une dépréciation de 11 millions sur sa participation dans Heubach, un fabricant allemand de pigments.



En dépit de l'effet positif lié à ses hausses de prix, le chiffre d'affaires a reculé de 5% pour s'établir à 1,2 milliards de francs suisses.



Clariant a confirmé ses objectifs annuels, qui prévoient un chiffre d'affaires de l'ordre de cinq milliards de francs suisses assorti d'une légère amélioration de sa marge d'exploitation (Ebitda).



Le titre, qui a perdu 15% sur les 12 derniers mois, lâchait encore 1,4% vendredi matin à la Bourse de Zurich, alors que l'indice européen de la chimie, le STOXX Europe 600 Chemicals, gagnait 0,4%.





