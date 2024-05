Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: vers une cession des activités HAD/SSIAD en France information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Clariane annonce avoir reçu une promesse d'achat de la part de la Fondation Santé Service et consenti une exclusivité en vue de la cession de ses activités d'Hospitalisation à Domicile et Services de Soins Infirmiers à Domicile (HAD/SSIAD) en France.



Ces activités représenteraient huit établissements d'hospitalisation à domicile et trois agences de service de soins infirmiers et d'aide à domicile. Elles emploient 309 personnes et ont réalisé en 2023 un chiffre d'affaires autour de 46,5 millions d'euros.



L'opération serait subordonnée à la finalisation de la documentation juridique ainsi qu'au transfert des autorisations administratives par les autorités de santé compétentes. L'intégralité du produit net de cette vente servira au remboursement de la dette du groupe.



Avec cette opération, qui viendrait s'ajouter à celles déjà finalisées en mars et en avril, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, le groupe de prise en charge de la dépendance réaliserait un peu plus de 40% de son programme total de cessions.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris +9.36%