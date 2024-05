Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane : vers un re-test des 3,495E information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Clariane aligne une 4ème séance de repli depuis le test des 5,20E le 22 mai (à l'ouverture): le titre qui rechute vers 3,63E s'achemine vers un re-test de l'ex-résistance des 3,495E du 8 au 16 mai.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris -3.22%