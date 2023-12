Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: signe un partenariat immobilier de 140 ME information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 18:05









(CercleFinance.com) - Clariane annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, pour un montant de 140 millions d'euros.



Ce partenariat immobilier porte sur 19 actifs français représentant une valeur brute d'actifs de 268 millions d'euros, hors droits.



Crédit Agricole Assurances a souscrit à hauteur de 140 millions d'euros à des obligations émises par la filiale immobilière du Groupe regroupant ces actifs (SPV) et remboursable en actions du SPV, sur une durée de 7 ans assortie d'un coupon fixe de 10,5%.



Les deux entités poursuivent par ailleurs leurs négociations sur un deuxième partenariat immobilier, pour un montant de 90 millions d'euros portant sur des actifs au Royaume-Uni. La signature de ce partenariat devrait intervenir d'ici fin 2023.





