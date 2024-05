Clariane, Rubis, Sanofi...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a progressé lundi de 1,15% à 160,93 euros alors que la compagnie nationale Saudia Airlines a annoncé la commande de 105 avions mono couloirs de la famille des A320 au constructeur européen. Le groupe aérien saoudien, qui parle de la plus importante commande d'appareils de son histoire, va acheter 93 avions A321neo et 12 A320neo. La valeur du deal représenterait 19 milliards de dollars, a précisé la direction de l'aviation civile saoudienne. Les premières livraisons sont attendues dès 2026 et se poursuivront jusqu'en 2032.

Atos

Atos a terminé la séance de lundi sur une note stable alors que les créanciers obligataires du groupe ont rejeté l'offre de reprise émanant du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en invoquant un projet incompatible avec leurs propres intentions, selon une information publiée par La Tribune, dans son édition de samedi.

Clariane

Clariane organise aujourd'hui une réunion d'information au cours de laquelle le groupe présentera son plan stratégique et ses perspectives sur la période 2023-2026. Sur cette période, le spécialiste des maisons de retraite anticipe une croissance organique annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 5%, " soutenue notamment par une augmentation progressive et régulière de ses taux d'occupations, et de ses volumes d'activité, notamment ambulatoire, et du rattrapage tarifaire en cours, en particulier en Allemagne ".

Freelance.com

Freelance.com a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 258,2 millions d'euros, en croissance de 24%. Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes a enregistré une croissance organique de 1%. En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 191,3 millions d'euros, en croissance de 39% par rapport au premier trimestre 2023. La croissance organique a atteint 4%. Cette dernière " est restée atténuée par le contexte économique difficile, dans la continuité du second semestre 2023 ".

Inventiva

La biotech spécialiste du traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (NASH) communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Rubis

Rubis annonce que son conseil de surveillance est favorable à la nomination Ronald Sämann, actionnaire de longue date, en tant que nouveau membre. Il propose par ailleurs de soumettre la candidature d'Isabelle Muller à l'assemblée générale du 11 juin 2024. En revanche, le conseil de surveillance de l'opérateur indépendant du secteur de l'énergie émet à l'unanimité un avis négatif sur les résolutions proposées par la Compagnie Nationale de Navigation, " rentrée très récemment au capital de la société et qui en détient 5 %, visant à refondre profondément le conseil et en prendre le contrôle ".

Sanofi

Sanofi, Formation Bio et OpenAI vont collaborer afin de construire des logiciels alimentés par l'IA afin d'accélérer le développement de médicaments et de proposer de nouveaux médicaments aux patients de manière plus efficace. Les trois équipes réuniront des données, des logiciels et des modèles adaptés pour développer des solutions personnalisées et adaptées à l'ensemble du cycle de développement des médicaments. " Il s'agit d'une première collaboration de ce genre au sein des industries pharmaceutiques et des sciences de la vie " soulignent les sociétés.