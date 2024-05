Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: renouvellement du tirage de la ligne RCF information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Clariane annonce avoir renouvelé le tirage de sa ligne de RCF pour une période de six mois (échéance au 3 novembre 2024) pour un montant de 492,5 millions d'euros, conformément aux termes prévus au contrat signé en 2019 et étendu le 25 juillet 2023.



Le groupe d'EHPAD rappelle que le tirage et le renouvellement de sa ligne de RCF sont conditionnés, outre les conditions usuelles, à un niveau de liquidité minimum de 300 millions d'euros au jour dudit tirage ou renouvellement, lequel inclut le RCF tiré.



Par ailleurs, Clariane indique avoir d'ores et déjà réalisé au cours du premier trimestre plus du quart de son programme de cessions d'actifs. Il poursuit activement la mise en oeuvre de ce programme, avec plusieurs processus en cours, notamment au Benelux.





