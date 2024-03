Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: René Holeček dépasse les 5% information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 16:05









(CercleFinance.com) - René Holeček a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 mars, directement et par l'intermédiaire de Leima Equity Two as qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Clariane, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.



L'homme d'affaires tchèque a précisé détenir, directement et indirectement, 5.345.000 actions Clariane, représentant 5,003% du capital et des droits de vote du groupe de prise en charge de la dépendance (anciennement connu sous le nom de Korian).





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris +7.10%