Clariane s'envole à l'annonce d'une offre publique d'achat amicale, Sanofi profite de l'annonce de l'acquisition d'Insmed et FlatexDEGIRO grimpe à la suite d'une lettre de l'actionnaire activiste PrimeStone adressée au conseil de surveillance. Le bénéfice trimestriel de CMB.TECH est multiplié par plus de 20 grâce à des taux de fret records pour les pétroliers. Coats Group et Tomra Systems ferment la marche à la suite de résultats inférieurs aux attentes. Aixtron recule à la suite d'une recommandation à la vente d'UBS.

Actions en hausse

Clariane ( 38,9%) : l'exploitant français de maisons de retraite bondit après l'annonce par HLD Europe d'une OPA amicale en numéraire à 4,60 EUR par action, soit une prime de 38%. HLD prévoit d'agir de concert avec Crédit Agricole Assurances, ce qui formerait un bloc de contrôle d'environ 53% du capital.

FlatexDEGIRO ( 5,8%) : le courtier en ligne allemand grimpe à l'ouverture, porté par des spéculations autour d'un éventuel rachat. Dans une lettre adressée au conseil de surveillance, l'actionnaire activiste PrimeStone Capital appelle à engager une revue stratégique et à sonder l'intérêt de potentiels partenaires industriels et financiers. S'il ne remet pas en cause les performances opérationnelles du groupe, il juge sa valorisation boursière largement insuffisante. Alors que le titre s'échange autour de 23 EUR, PrimeStone Capital estime sa juste valeur à plus de 40 EUR par action, soit un potentiel de hausse de près de 74%.

Balfour Beatty ( 4,9%) : le groupe britannique d'infrastructures salue un relèvement de ses perspectives pour l'exercice 2026, avec un chiffre d'affaires attendu en hausse de 10% par rapport aux 9,7 MdsGBP de l'an passé. Il cite l'énergie au Royaume-Uni et la construction aux États-Unis, et anticipe une "forte dynamique" en 2027.

Sanofi ( 4,7%) : le laboratoire français salue l'annonce de l'acquisition de l'américain Insmed, entièrement en numéraire, à 175 USD par action. Cette transaction de 41 MdsUSD (37,6 MdsEUR) renforce sa présence dans les maladies respiratoires.

CMB.TECH ( 4,3%) : l'armateur belge, propriétaire des pétroliers d'Euronav et des vraquiers de Bocimar, s'envole après la publication d'un bénéfice net de 373,9 MUSD au troisième trimestre, contre 17,3 MUSD un an plus tôt. Les taux de fret records et une plus-value de 100,2 MUSD sur deux Suezmax l'expliquent.

Compass Group ( 4,2%) : le numéro un mondial de la restauration collective salue des résultats annuels supérieurs au consensus, avec un chiffre d'affaires de 50,85 MdsUSD. Il annonce un programme de rachat d'actions de 1,5 MdUSD et envisage de transférer sa cotation principale aux États-Unis.

Actions en baisse

Aixtron (-7,3%) : le fabricant allemand d'équipements pour semi-conducteurs recule après l'abaissement de la recommandation d'UBS de "neutre" à "vendre". Le courtier réduit son objectif de cours de 50 à 24 EUR, car il s'interroge sur la visibilité au-delà d'une année 2027 jugée exceptionnellement solide.

Tomra Systems (-6,8%) : l'entreprise norvégienne du tri et de la consigne est pénalisée par ses nouveaux objectifs présentés lors de sa journée investisseurs. Elle vise une marge d'EBITA de 16% à 18% sur la période 2030-2032, contre une ambition antérieure de 18% dès 2030.

Coats Group (-6,7%) : le fabricant britannique de fils industriels est sanctionné par une activité atone sur quatre mois, avec un chiffre d'affaires stable en organique. Il anticipe aussi une croissance organique inchangée en 2026, mais un BPA en progression grâce à un taux d'imposition plus faible.

Clas Ohlson (-5,8%) : le distributeur suédois d'articles de bricolage et d'électronique grand public recule après l'initiation de couverture par ABG Sundal Collier. Le courtier adopte d'emblée une recommandation à la vente, avec un objectif de cours de 425 SEK.

Demant (-4,5%) : le fabricant danois de l'appareil auditif Oticon Reveal recule à l'occasion de sa journée investisseurs, car il abaisse son ambition de croissance à long terme. Il relève pourtant le haut de sa fourchette de prévisions pour 2026 (croissance organique de 7% à 8%) et vise une croissance supérieure à celle du marché en 2027.

Clariant (-2,9%) : le chimiste suisse de spécialités est sanctionné par la confirmation de discussions en vue de racheter l'américain Ashland, en partenariat avec le fonds Clayton, Dubilier & Rice. Le groupe précise que rien ne garantit la conclusion d'une transaction ni ses conditions définitives.

The British Land Company (-2,1%) : la foncière britannique recule après le lancement d'une émission d'obligations convertibles senior de 375 MGBP à échéance 2031. Le coupon attendu se situe entre 3,25% et 3,75%, pour un règlement prévu le 1er décembre.