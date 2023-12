Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane : rechute sur 2,32E information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - Après plusieurs échecs sous 2,40E, Clariane rechute sur 2,32E : le titre pourrait retrouver du soutien vers 2,28E mais un pullback jusque sur 2,22E n'est pas à exclure.



