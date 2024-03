Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: projet d'augmentation de capital approuvé en AG information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Clariane annonce que son AG mixte réunie ce 26 mars a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions soumises aux votes des actionnaires, notamment celles visant à la réalisation d'une augmentation de capital de 300 millions d'euros.



Cette levée de fonds, dont la réalisation est prévue fin juin ou en septembre, s'inscrit dans le cadre du plan de renforcement de sa structure financière annoncé le 14 novembre 2023, destiné à réduire son endettement et son levier financier.



L'opération reste soumise à la levée de conditions suspensives, dont l'obtention par les autorités de concurrence compétentes de l'autorisation de l'éventuelle prise de contrôle du groupe de prise en charge de la dépendance par Predica.





