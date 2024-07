Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: Predica dépasse les 25% information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Predica a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 juillet, les seuils de 25% du capital et des droits de vote de Clariane et détenir 26,03% du capital et des droits de vote, au résultat de la souscription à une augmentation de capital du groupe d'EHPAD.



Crédit Agricole, la maison-mère de Predica, déclare pour les six mois à venir, envisager de poursuivre les acquisitions d'actions Clariane en fonction des opportunités de marché, dans la limite de 29,99% du capital et des droits de vote.



Il n'envisage toutefois pas de demander la nomination d'un troisième administrateur, à laquelle sa détention directe et indirecte de plus de 25% du capital lui donnerait droit, sous réserve du maintien des équilibres actuels du conseil d'administration.





Valeurs associées CLARIANE 1,90 EUR Euronext Paris +4,62%