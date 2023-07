Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariane: plusieurs opérations de financement information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - Clariane annonce la signature de l'extension de son crédit syndiqué pour un montant de 505 millions d'euros, légèrement supérieur au montant initial, à une nouvelle échéance fixée à mai 2026, soit la maturité du prêt revolving existant de 492,5 millions d'euros du groupe.



En parallèle de cette opération, il a aussi mis en place un financement sustainability-linked innovant par placement privé avec Eiffel Investment Group, sous la forme d'une nouvelle émission obligataire pour un montant de 40 millions d'euros.



Par ailleurs, Clariane poursuit le redéploiement de sa dette immobilière, et a contracté un montant de 150 millions d'euros depuis le début de l'année. L'augmentation moyenne du spread de crédit pour ces nouveaux prêts reste contenue autour de 30 à 50pbs depuis 2022.





