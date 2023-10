Clariane, plus forte baisse du SBF120 à la mi-séance du jeudi 26 octobre 2023

(AOF) - Clariane (-25,74% à 3,11 euros)

Le groupe de maisons de retraite entame une nouvelle séance de forte baisse après avoir annoncé hier viser un levier financier "autour de 3,8x" contre 3,5x initialement. "Face au levier et aux échéances" le marché "redoute une augmentation de capital" affirme Oddo dans une note datée d'hier. "Notre scenario serait davantage une combinaison de refinancement bancaire et de partenariat immobilier, voire des cessions, mais la question de l'accroissement du coût de financement reste intacte", ajoute le broker. Le titre a baissé de plus de 20% hier et affiche un recul de 69% depuis le début de l'année.

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec plus de 1 000 établissements dans 7 pays européens, créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 4,5 Mds€ réalisé par 3 métiers : les soins de longue durée pour 65 %, la santé pour 24 % et les cliniques de soins de suite et l’aide à domicile ;

- Revenus tirés de la France pour 49 % (numéro 1), de l’Allemagne pour 27 % (numéro 1), d'Italie pour 12 % (numéro 1) et de la Belgique pour 14 % (numéro 1) ;

- Modèle d'affaires multi-local et partenarial, avec une offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), avec un taux de 24 % de détention d’immobilier, d’une valeur de 3,3 Mds€ ;

- Capital contrôlé par les mutuelles (Prédica avec 24,80 %, Malakoff Humanis avec 7,60 %, PSP avec 6.40 %, Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil de 12 administrateurs et Sophie Boissard étant directrice générale ;

- Bilan un peu tendu à fin juin: levier de la dette à 4,1, ratio LTV à 58 % à fin juin mais 900 M€ de liquidités et un patrimoine immobilier évalué à 3,2 Mds€.

Enjeux

- Stratégie 2024 :

- croissance annuelle de 10 % du chiffre d’affaires hors acquisitions,

- montée en puissance de l’activité santé (objectif de 30 % des revenus),

- ouverture de 3 000 lits par an,

- d’ici 2023, montée de la valeur du patrimoine immobilier à 4 Mds€ ;

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » :

- industrialisation des bâtiments avec le système BIM ;

- au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-ups, partenariats avec universités ou CEA, laboratoire d'innovation... ;

- Stratégie environnementale 2019-2023 :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 (vs 2018),),

- réduction de 5 % des déchets,

- emprunts intégrant les critères ESG ;

- Poursuite de la rationalisation et amélioration des maisons de retraite, soins et santé ;

- Au sein de la division Inicea :

- santé : livraison de 13 projets dans l’activité ambulatoire, intégration de l’espagnol Grupo 5 (santé mentale) et progression de 20 % du nombre de patients,

- ambulatoire et maintien à domicile : 1875 lits en exploitation pour le réseau Ages&Vie en France avec 1 875 lits en exploitation, doublement du nombre de personnes accompagnées en soins à domicile et 253 agences pour le réseau Petits-fils en France,

- dépendance ; croissance du réseau via le parternariat avec la Banque des territoire ;

- Renforcement de 120 M€ des fonds propres via la monétisation du patrimoine immobili120 : entrée d’investisseurs (Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis) dans un véhicule immobilier détenant 46 actifs européens, valorisés 500 M€.

Défis

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation ;

- Pipeline de 11 000 lits neufs d’ici 2026, portant à plus de 103 000 le nombre de lits ;

- Impact négatif de l’inflation énergétique, alimentaire et salariale sur la marge opérationnelle ;

- Après un gain de 7% des revenus et un léger repli de la marge opérationnelle, objectif 2023 de revenus en hausse de 5 %, d’une marge opérationnelle stable et d’un levier de la dette à 3,5 ;

- Option de paiement du dividende en actions retenue à hauteur de 0,30 % du capital.

