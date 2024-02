Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: perd 63 ME en 2023 malgré une hausse d'activité information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Clariane publie un chiffre d'affaires de 5047 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse organique de 8,4% par rapport à 2022 (+11,4% en données publiées).



Dans le même temps, l'EBITDAR hors IFRS16 ressort à 1127 ME, en hausse de 3,3% en publié,



En revanche, le résultat net part du groupe (hors IFRS16) ressort à -63 ME, loin des +52 ME enregistrés un an plus tôt.



Le FCF opérationnel (hors IFRS16) s'établit à 191 ME, contre 371 ME en 2022.

Sophie Boissard, DG du groupe, estime que l'année 2023 a témoigné 'de la bonne tenue de la performance opérationnelle'.



Elle ajoute que '2024 sera une année de transition importante pour le groupe, plus que jamais concentré sur la qualité et la performance de ses opérations comme sur l'exécution de son plan de refinancement'.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris -2.04%