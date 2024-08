Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: le mandat de la directrice générale est renouvelé information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - Clariane fait savoir que son conseil d'administration a renouvelé le mandat de directrice générale de Sophie Boissard qui arrivait à échéance le 31 décembre 2024.



Pour rappel, Sophie Boissard est directrice générale du groupe Clariane depuis le 26 janvier 2016.



Elle a été également nommée comme administratrice par l'Assemblée générale des actionnaires le 22 juin 2020, mandat renouvelé par l'Assemblée générale du 15 juin 2023.







Valeurs associées CLARIANE 1,66 EUR Euronext Paris -7,67%