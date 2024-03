Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: l'AG mixte adopte l'ensemble des résolutions information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - Clariane fait savoir que l'Assemblée générale mixte des actionnaires, réunie le 26 mars, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions soumises aux votes des actionnaires.



L'adoption, par les actionnaires de Clariane, des résolutions relatives à l'augmentation de capital prévue de 300 millions d'euros est une nouvelle étape franchie vers sa réalisation, prévue fin juin 2024 ou en septembre 2024.



La finalisation de cette nouvelle étape s'inscrit dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe annoncé le 14 novembre 2023, destiné à réduire son endettement et son levier financier.



Les actionnaires ont, par ailleurs, approuvé la ratification de la cooptation de Matthieu Lance en qualité d'administrateur.







