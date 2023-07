Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariane: hausse de 3% de l'EBITDAR semestriel information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Clariane (ex Korian) publie une légère hausse de son EBITDAR à 538,3 millions d'euros (+2,9%) et une stabilité de son EBITDA à 285,3 millions (+0,1%) pour le premier semestre 2023, performance opérationnelle 'résiliente dans un environnement de forte inflation'.



Le groupe de prise en charge de la dépendance revendique une forte progression de son chiffre d'affaires de 12,2% (+9,3% en base organique) à 2,48 milliards d'euros, sous l'effet des ajustements tarifaires et de la progression du volume d'activité.



Compte tenu de la performance au cours de ce premier semestre, Clariane confirme ses objectifs pour l'exercice 2023, dont une progression organique du chiffre d'affaires annuel de plus de 8% et un EBITDAR stable en montant.





