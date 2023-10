Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariane: frappé du syndrome 'Orpea', divisé par 2 en 1 mois information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 10:38









(CercleFinance.com) - Clariane est bel et bien frappé du syndrome 'Orpea' : letitre dévisse de -20% supplémentaires vers 3,3E, soit -40% en moins de 10 heures de cotations prises en continu.

Le titre ne se contente pas de perdre la moitié de sa valeur par rapport au zénith des 6,6E du 20 septembre, son cours se retrouve divisé par plus de 10 depuis le zénith des 41,7E du 18/02/2020.





