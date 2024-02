Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane : dévisse de -8% sous 1,64E information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - Clariane dévisse de -8% pour inscrire un nouveau plancher absolu sous 1,64E (la capitalisation bascule sous 1750MnsE).

Le titre voit son cours divisé par 5 en 1 an (par 10 en 4 ans), plus aucun support ne peut être tracé : la route des 1E semble plus que jamais grande ouverte.









Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris -3.66%