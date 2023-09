Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariane : décroche brutalement de -10% vers 5,55E information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - Clariane décroche brutalement de -10% vers 5,55E et enfonce son plancher historique des 5,56E du 18 août.

Et il n'est pas exclu qu'une nouvelle 'jambe de baisse' se termine à proximité ou au contact des 5E (le support oblique long terme recule nettement sous le précédent plus bas intraday des 5,40E).





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris -9.85%