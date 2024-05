Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: début des opérations d'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Clariane indique engager les opérations d'augmentation de capital pour un montant total maximum d'environ 328 millions d'euros, accueillant aux côtés de Crédit Agricole Assurances, le Groupe HLD Europe en tant que nouvel actionnaire de référence.



Ce dernier projette en effet d'entrer au capital du groupe d'EHPAD en souscrivant une participation de 20% du capital (soit 74,1 millions d'euros) dans le cadre d'une augmentation de capital réservée, qui doit être soumise au vote de la prochaine AG le 10 juin prochain.



HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs se sont aussi engagés, aux côtés de CA Assurances, à souscrire à la levée de fonds avec maintien du DPS autorisée par l'AG du 26 mars dernier, opération qui portera sur un montant maximum d'environ 236 millions d'euros.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris +3.48%