Clariane: confirme ses objectifs 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 2 636 ME au 30 juin 2024, soit une croissance de +6,1% en base publiée et de +6,8% en base organique.



L'EBITDAR pré IFRS16 s'établit à 560 ME au premier semestre 2024, contre 538 ME sur la même période en 2023, soit une progression de +4,0% en base publiée et de +5,1% en base proforma des cessions.



L'EBITDA pré IFRS16 s'élève à 290 ME, contre 285 ME au premier semestre 2023, soit une progression de +1,6% en base publiée et de +3,5% en base proforma des cessions.



Le résultat net des activités poursuivies du groupe fait ressortir une perte de - 3 ME au premier semestre 2024, contre 32 ME sur la même période en 2023.



Le Groupe confirme ses objectifs 2024, à savoir un chiffre d'affaires en croissance de plus de +5% en base organique et un EBITDA, pré IFRS 16 et proforma des cessions, au moins stable en montant.





