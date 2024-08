Clariane, Coface, Vallourec...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de juillet 2024. Le groupe aéronautique a ainsi livré 77 avions commerciaux à 40 clients. En parallèle, 59 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Il a livré 400 appareils dont 28 A 350. En outre, l'entreprise a remporté 386 commandes brutes et 367 commandes nettes depuis le début de l’année 2024. La semaine dernière, Airbus avait publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre 2024, comme le soulignait Deutsche Bank.

Carbios

Carbios et FCC Environment UK, l'une des principales sociétés de recyclage et de gestion des déchets au Royaume-Uni, ont signé une lettre d'intention en vue d'installer au Royaume-Uni une usine de biorecyclage de PET (polyéthylène téréphtalate) sous licence de la technologie de Carbios. La technologie Carbios de biorecyclage est essentielle pour soutenir l'ambition de FCC de contribuer à l'économie circulaire par l'exploration de nouveaux procédés et technologies permettant de produire du PET recyclé (r-PET) à partir de plastique et textiles en PET.

Clariane

Lors de sa séance du 5 août 2024, le Conseil d'administration du groupe Clariane a renouvelé le mandat de directrice générale de Sophie Boissard qui arrivait à échéance le 31 décembre 2024. Elle est directrice générale du groupe Clariane depuis le 26 janvier 2016. Elle a été également nommée comme administratrice par l'Assemblée générale des actionnaires le 22 juin 2020, mandat renouvelé par l'Assemblée générale du 15 juin 2023.

Le chiffre d'affaires sur le premier semestre 2024 de Clariane progresse de 6,8% en base organique, soutenu par l'ensemble des activités et des régions, avec notamment un taux d'occupation des maisons de retraites à 90,5% en juin 2024, contre 88,3% en juin 2023. Le chiffre d'affaires sur cette periode s'élève à 2,64 milliards d'euros. Sur l'ensemble du semestre, le taux d'occupation moyen s'établit à 89,5% (hors Royaume-Uni) contre 87,9% au premier semestre 2023.

Coface

Au premier semestre 2024, Coface enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 922,7 millions d'euros, en baisse de 3,1% à taux de change et périmètres constants par rapport au premier semestre 2023. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires diminue de 3,8%. Le ratio de sinistralité net s’améliore à 35%, une amélioration de 5,3 ppts par rapport au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel se monte à 217,2 millions d'euros sur ce semestre, en hausse de 17,5%.

GTT

GTT a reçu une approbation de principe (AiP) de la part d'ABS, une société de classification de premier plan mondial, pour la notation "NH3-ready" de son système de confinement Mark III sur les navires propulsés au GNL. Cette approbation permet aux réservoirs GNL équipés de la technologie Mark III d'être convertis pour l'utilisation d'ammoniac (NH3) à bord des navires propulsés au GNL, améliorant ainsi la polyvalence de ces derniers en leur permettant de fonctionner avec un autre carburant dans une seconde vie.

Vallourec

Vallourec annonce la réalisation de l'acquisition par ArcelorMittal de l'intégralité de la participation des fonds Apollo dans Vallourec au prix de 14,64 euros par action, pour un prix d'achat total de 955 millions d'euros, sous réserve du règlement-livraison des actions. La réalisation de cette acquisition résulte de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires. En conséquence, ArcelorMittal détient désormais 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital de la société.