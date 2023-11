Clariane chute après l'annonce d'un projet d'augmentation de capital de 300 millions d’euros

Un établissement Korian, ancien nom de Clariane. (crédit photo : Adobe Stock / )

(AOF) - L'action Clariane perd 12,11% à 3,076 euros après avoir dévoilé un plan de renforcement de sa structure financière, comprenant un projet d'augmentation de capital de 300 millions d'euros. En Bourse, l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques pèse un peu moins de 330 millions d'euros. Son Conseil d'administration a arrêté un plan comportant quatre volets pour un montant de 1,5 milliard d'euros "visant à restaurer son accès au financement rapidement et à renforcer sa structure financière".

Il doit lui permettre d'atteindre un ratio de levier sensiblement inférieur à 3 d'ici fin 2025 et de couvrir ses besoins de liquidités en 2024.

Fin octobre, l'action Clariane avait chuté à la suite de la révision de son objectif de levier au 31 décembre 2023 de 3,5 à 3,8. Ce qui "a suscité l'inquiétude de certains partenaires financiers, compromettant la finalisation des deux projets de partenariats immobiliers en cours de négociation et prévus d'ici fin 2023", a indiqué la société.

"Notre accès au financement s'est nettement détérioré depuis fin octobre dans un contexte de marché dégradé" a expliqué Sophie Boissard, Directrice générale de Clariane.

Dans ce contexte, la société est entrée en négociation exclusive avec son premier actionnaires, Crédit Agricole Assurances pour la conclusion d'un partenariat immobilier d'un montant de 140 millions d'euros portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France, représentant 1 470 lits.

Elle poursuit par ailleurs des négociations sur un deuxième partenariat immobilier, pour un montant de 90 millions d'euros portant sur des actifs au Royaume-Uni dont Crédit Agricole Assurances s'est engagé à sécuriser l'exécution le cas échéant.

La réalisation de ces deux partenariats est prévue d'ici fin 2023.

Clariane a également annoncé la sécurisation de lignes de dette immobilière à hauteur de 200 millions d'euros.

Programme de cessions et augmentation de capital

La société annonce en outre un programme de cessions d'actifs, activé dès 2024, permettant notamment son recentrage géographique, pour un montant brut d'environ 1 milliard d'euros. Il pourrait ainsi porter sur ses activités en Belgique, et aux Pays-Bas pour lesquelles le groupe a reçu des marques d'intérêts, ainsi que d'autres actifs.

En parallèle à ces actions et afin d'accélérer son désendettement à partir de 2024, Clariane a dévoilé un projet d'augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription afin de lever un montant brut de 300 millions d'euros. Elle souhaite ainsi renforcer ses fonds propres. La société dispose de la garantie de Crédit Agricole Assurances à hauteur de 200 millions d'euros.

Le groupe indique dans son communiqué que "suite à l'augmentation de capital, Crédit Agricole Assurances pourrait être amené à accroitre sa participation dans la Société et à en prendre le contrôle". Il possède actuellement 28,4% du capital de Clariane.

Clariane souligne que "la mise en application successive des différentes mesures de ce plan conditionne la capacité du groupe à honorer ses échéances de financement en 2024 et au-delà". "A défaut, la société pourrait faire face à un risque de bris de covenant dès fin 2023 et un risque de liquidité à horizon fin avril 2024", a ajouté la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l'accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec plus de 1 000 établissements dans 7 pays européens, créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 4,5 Mds€ réalisé par 3 métiers : les soins de longue durée pour 65 %, la santé pour 24 % et les cliniques de soins de suite et l'aide à domicile ;

- Revenus tirés de la France pour 49 % (numéro 1), de l'Allemagne pour 27 % (numéro 1), d'Italie pour 12 % (numéro 1) et de la Belgique pour 14 % (numéro 1) ;

- Modèle d'affaires multi-local et partenarial, avec une offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d'être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), avec un taux de 24 % de détention d'immobilier, d'une valeur de 3,3 Mds€ ;

- Capital contrôlé par les mutuelles (Prédica avec 24,80 %, Malakoff Humanis avec 7,60 %, PSP avec 6.40 %, Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil de 12 administrateurs et Sophie Boissard étant directrice générale ;

- Bilan un peu tendu à fin juin: levier de la dette à 4,1, ratio LTV à 58 % à fin juin mais 900 M€ de liquidités et un patrimoine immobilier évalué à 3,2 Mds€.

Enjeux

- Stratégie 2024 :

- croissance annuelle de 10 % du chiffre d'affaires hors acquisitions,

- montée en puissance de l'activité santé (objectif de 30 % des revenus),

- ouverture de 3 000 lits par an,

- d'ici 2023, montée de la valeur du patrimoine immobilier à 4 Mds€ ;

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » :

- industrialisation des bâtiments avec le système BIM ;

- au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-ups, partenariats avec universités ou CEA, laboratoire d'innovation... ;

- Stratégie environnementale 2019-2023 :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 d'ici 2030 (vs 2018),),

- réduction de 5 % des déchets,

- emprunts intégrant les critères ESG ;

- Poursuite de la rationalisation et amélioration des maisons de retraite, soins et santé ;

- Au sein de la division Inicea :

- santé : livraison de 13 projets dans l'activité ambulatoire, intégration de l'espagnol Grupo 5 (santé mentale) et progression de 20 % du nombre de patients,

- ambulatoire et maintien à domicile : 1875 lits en exploitation pour le réseau Ages&Vie en France avec 1 875 lits en exploitation, doublement du nombre de personnes accompagnées en soins à domicile et 253 agences pour le réseau Petits-fils en France,

- dépendance ; croissance du réseau via le parternariat avec la Banque des territoire ;

- Renforcement de 120 M€ des fonds propres via la monétisation du patrimoine immobili120 : entrée d'investisseurs (Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis) dans un véhicule immobilier détenant 46 actifs européens, valorisés 500 M€.

Défis

- Poursuite de la remontée du taux d'occupation ;

- Pipeline de 11 000 lits neufs d'ici 2026, portant à plus de 103 000 le nombre de lits ;

- Impact négatif de l'inflation énergétique, alimentaire et salariale sur la marge opérationnelle ;

- Après un gain de 7% des revenus et un léger repli de la marge opérationnelle, objectif 2023 de revenus en hausse de 5 %, d'une marge opérationnelle stable et d'un levier de la dette à 3,5 ;

- Option de paiement du dividende en actions retenue à hauteur de 0,30 % du capital.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.