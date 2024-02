Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: cession des actifs au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - Clariane annonce la signature d'un accord portant sur la cession de l'ensemble de ses activités et de ses actifs au Royaume-Uni, à Elevation Healthcare Properties, pour une valeur brute de cession de 207 millions de livres sterling (environ 243 millions d'euros).



Le closing de cette opération, qui s'inscrit dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière annoncé par le groupe d'EHPAD le 14 novembre dernier, interviendra dans les prochaines semaines.



Le produit net de cette vente servira au remboursement d'environ 100 millions d'euros de l'encours de la dette du groupe. Une provision de -40 millions d'euros pour perte de valeur a été constatée dans les comptes 2023 au titre de cette transaction.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris +19.57%