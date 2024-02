Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: cède 50% d'un portefeuille immobilier en Hollande information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - Clariane annonce céder sa participation de 50% dans un portefeuille immobilier aux Pays-Bas à son partenaire Aedifica pour 25 ME.



Aedifica est une Société Immobilière Réglementée de droit belge, spécialisée dans l'immobilier de santé européen, notamment dans le domaine des soins aux personnes âgées.



Dans le cadre du développement du Groupe aux Pays-Bas, Clariane et Aedifica ont conclu en 2020 un accord de partenariat et de co-investissement prévoyant la construction de six établissements de soin et d'hébergement pour personnes âgées, pour une capacité totale de 235 lits. Ces immeubles ont été livrés entre 2022 et 2023.



À la suite de cette transaction, Aedifica détiendra 100 % des six actifs concernés, dont Clariane assure l'exploitation, sous les marques ' Stepping Stones ', ' Het Gouden Hart ' et ' Hestia '.





