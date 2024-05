Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane : bondit de +50% en 3 séances, peut viser 5,56E information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Clariane bondit de +20% pour la seconde séance consécutive (cumul de +50% en 3 séances) et grimpe jusque vers 5,4E suite à l'annonce de l'arrivée d'un actionnaire de référence dans son capital (il s'agit de HLD Europe): le cours efface la résistance 4,89E (l'ex-plancher des 18 et 19/10/2023), soulève la résistance des 5,25E (du 24/10/223) et pourrait rallier les 5,56E (ex-plancher du 18 août 2023).





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris +11.41%