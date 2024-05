Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane : bondit de +20% vers 4,34E information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 10:48









(CercleFinance.com) - Clariane bondit de +20% vers 4,34E suite à l'annonce de l'arrivée d'un actionnaire de référence dans son capital (il s'agit de HLD Europe): le cours efface la résistance des 3,90E des 30 octobre et 3 novembre 2023 et comble le 'gap' des 4,146E du 26 octobre 2023.

Le prochain objectif devient 4,89E, l'ex-plancher des 18 et 19/10/2023.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris +28.11%