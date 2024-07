Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: augmentation de capital avec DPS réalisée information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Clariane annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'environ 237 millions d'euros, dans le cadre du plan de renforcement de sa structure financière du groupe d'EHPAD.



Cette opération se traduit par l'émission de 213.588.456 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 1,11 euro. A l'issue de la période de souscription, la demande totale s'est élevée à environ 397 millions d'euros, soit un taux de souscription de 167,5%.



Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 5 juillet. Elles seront immédiatement assimilées avec les actions existantes et seront négociées sur la même ligne.





Valeurs associées CLARIANE 1,75 EUR Euronext Paris -2,18%