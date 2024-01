Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane : -4% et termine au plus bas, à 2,224E information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - Clariane décroche de -4% et termine au plus bas, à 2,224E, ce qui techniquement est très baissier.

Le basculement sous les 2,3E préfigure une accélération du repli en direction des planchers historiques avec un double objectif de 2,126E puis 2,07E, un plancher testé à 2 reprises les 5 et 13 décembre dernier.





