Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariane : +3,5% vers 6,30E information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Enfin quelques rachats à bon compte sur Clariane qui permettent d'espérer la validation -au-delà de 6,3E- d'un scénario de recovery en 'tasse avec anse' sur 5,56 puis 5,90E.

Une telle confirmation permettrait d'espérer un test rapide des 7,1E des 28 et 31 juillet dernier.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris +1.97%