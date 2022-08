Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: stabilité du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 07:47









(CercleFinance.com) - Claranova indique avoir maintenu sur l'exercice 2021-22 un chiffre d'affaires stable (+1%) à 474 millions d'euros, dans un environnement marqué par le conflit ukrainien et malgré les 'nouveaux défis marketing en matière de ciblage clients pour sa division PlanetArt'.



Sur son quatrième trimestre, le CA a augmenté de 4% à 102 millions, avec la bonne orientation des activités d'édition de logiciels Avanquest (+9%) et de gestion de l'Internet des objets myDevices (+107%), tandis que celles de PlanetArt ont stagné (+1%).



S'il prévient que les évènements conjoncturels pèseront temporairement sur sa profitabilité à court terme, il se dit confiant dans sa capacité à rapidement renouer avec la croissance et confirme son ambition d'une profitabilité opérationnelle de 10% sur l'exercice 2022-23.





Valeurs associées CLARANOVA SE Euronext Paris +2.47%