Claranova stabilise ses résultats semestriels

(AOF) - Claranova a publié un bénéfice net pour le premier semestre de son exercice 2021-2022 de 4 millions d'euros, soit une baisse de 59% sur un an. Le résultat opérationnel courant normalisé et le chiffre d'affaires se se sont quant à eux stabilisés à 23 et 281 millions d'euros respectivement, tout comme la marge de résultat opérationnel courant, à 8,2% (-0,1 point).

"Nous avons réussi à stabiliser nos résultats dans un contexte inédit, en particulier pour PlanetArt, confrontée aux effets cumulés du déconfinement, de la poursuite des contraintes logistiques durant les fêtes de fin d'année et de la transformation structurelle des canaux d'acquisition client", commente Pierre Cesarini, PDG du groupe informatique.

En effet, PlanetArt réalise un chiffre d'affaires de 227 millions d'euros, en repli de 3% à taux de change réels et de 6% à taux de change constants (-10% en organique). Son résultat opérationnel courant a chuté de 11% pour tomber à 17 millions d'euros.

La division Avanquest a quant à elle connu une croissance de 22% à 51 millions d'euros, pour un résultat opérationnel courant de 8 millions (+56%).

