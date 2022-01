Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: renforcement au capital de PlanetArt information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Claranova annonce la signature d'un accord ferme entre sa filiale PlanetArt et la Société Commune Européenne de Participation (SCEP), pour le rachat de 25% à 65% de la participation minoritaire de 7,7% que SCEP détient dans PlanetArt.



À travers cette opération, Claranova renforce son résultat net part du groupe. Le prix total versé à SCEP, à partir de la trésorerie de PlanetArt, se situe entre 14 et 38 millions de dollars. Les actions achetées seront annulées.



En septembre 2017, SCEP était entrée au capital de PlanetArt dans le cadre d'un investissement. Depuis, PlanetArt est devenue un leader mondial de l'e-commerce personnalisé avec un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros sur le dernier exercice 2020-21.





