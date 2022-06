Claranova renforce sa gouvernance pour revaloriser le groupe

(AOF) - Claranova annonce que le Conseil d'administration de Claranova a décidé de coopter M. Roger S. Bloxberg et M. Eric Gareau, actuels directeurs des divisions PlanetArt et Avanquest, en tant que membres de son Conseil d'administration. Ces nominations font suite aux départs de M. Chahram Becharat et M. Jean-Yves Quentel et sont à effet immédiat, pour la durée restante des mandats de ces derniers.

Elles s'accompagnent de la nomination par cooptation de Todd Helfstein, Président de PlanetArt, en tant que censeur auprès du Conseil d'administration à effet immédiat.

Pierre Cesarini, Président Directeur Général du groupe Claranova déclare, " Les arrivées de Roger, Eric et Todd au sein du Conseil d'administration témoignent notamment de notre volonté d'associer les dirigeants de nos filiales aux réflexions actuellement menées sur le niveau de valorisation boursière du Groupe. La dichotomie grandissante entre les fondamentaux de Claranova et les valeurs intrinsèques de chacune de nos activités (notamment par rapport aux comparables directs de ces trois divisions) reste un axe de travail prioritaire. Nous restons confiants dans notre capacité à combler cet écart au regard des performances de nos trois divisions et avec l'appui d'un conseil d'administration renforcé par leur arrivée ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.