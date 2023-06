Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: remboursement d'ORNANE le 1er juillet information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Claranova annonce qu'elle va procéder au remboursement des obligations de type 'ORNANE' émises le 19 juin 2018, conformément aux conditions prévues au contrat. Ce remboursement interviendra en numéraire à leur échéance, soit le 1er juillet prochain.



La date de maturité intervenant un samedi, la société informe les bénéficiaires qu'il pourrait y avoir un décalage technique de maximum 72 heures, entre la date d'exigibilité et la disponibilité des sommes remboursées sur leur compte.





